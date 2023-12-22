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Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, 5 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 12 düzensiz göçmen yakalandı. İddiaya göre, 5 zanlı insan kaçakçılığı yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Erzurum\'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, 5 zanlı tutuklandı
22.12.2023 - 18:03,  Güncelleme: 18:05
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Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri Afganistan uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "göçmen kaçakçılığı", "başkasına ait kimlik belgesi ve bilgilerini kullanma" suçlarını örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı olaydan firar eden Afganistan uyruklu 1 şüpheli de daha sonra ekiplerce yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından söz konusu suçlara karışan 5 zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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