Erzurum'da 176 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Erzurum'da 176 Araç Trafikten Men Edildi

Erzurum\'da 176 Araç Trafikten Men Edildi

Jandarma, Nisan ayında 23 bin aracı kontrol ederek 176 aracı trafikten yasakladı.

06.05.2025 14:22
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Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 176 araç trafikten yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik kazaların azaltılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 1-30 Nisan tarihlerinde 23 bin 148 aracı kontrol etti.

Yapılan kontrollerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün belgesine işlem yapıldı.

Nisan ayında 176 aracın trafikten menedildiği denetimlerde, 34 araca sigorta yaptırmamaktan, 195 sürücüye hız sınırını aşmaktan, 60 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, 89 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan idari cezalar kesildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetim faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 176 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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