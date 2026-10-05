Erzurum\'da 2 bin bilirkişi adayı yemin etti, Avşar gereksiz rapor konusunda uyardı

ERZURUM Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından düzenlenen törenle 2 bine yakın aday yemin ederek bilirkişi oldu. Yemin töreninde konuşan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar, "Lütfen raporlarınızın bir insanın hakkını teslim etmek manasına geldiğini ya da haksıza haksızlığını bildirmek manasına geldiğini gözden ırak tutmayınız" dedi.

Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda yemin töreni düzenlendi. Başta Erzurum olmak üzere çevre illerden gelen yaklaşık 2 bin bilirkişi adayının katıldığı törende konuşan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, "Bu görevi ifa ederken tarafsızlığımızı, bağımsızlığımızı koruyacağız, etkilerden uzak kalacağız. Bu anlamda hazırlanmış çok iyi bir bilirkişi raporunun, kapsayıcı, kuşatıcı bir bilirkişi raporunun yargılamayı hızlandırıcı, bir an önce bitirici etkisinin olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Bunların kontrol ve takibinde de etkili bir sistemin olduğunuzu bilmenizi istiyorum" dedi.

Bilirkişi kurumunun yargıya destek veren kurumların başında geldiğini belirten Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar, 2025 yılında 1 milyon 600 bin dosyada bilirkişi raporu alındığını bildirdi. Rakamın büyük olduğunu ifade eden Avşar, "Bu kadar özel ve teknik bilgi gerektiren konu olmuş mudur? İşte bizim bilirkişilikteki en büyük sorunlarımızdan birisi bu. Hakimlerimiz, bazen yüce Yargıtayımız, Danıştayımız özellikle 'bilirkişi raporu almadan dosyayı bitirmeyin' şeklinde yerel mahkeme kararlarını bozdukları için hakimlerimiz bilirkişilere çok müracaat etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla da 1 milyon 600 bin dosyada bilirkişi raporu alınmış. Bu raporlar için toplamda özel ve devletin ödediği miktar 7,7 milyar TL. 2026 için rakamların daha yüksek olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu sayılara baktığımızda uyuşmazlıkların, öncelikle hukuk davalarını bilirkişi raporu almadan çözüme kavuşturulmadığını görmekteyiz. Gerekli ise elbette bilirkişiye başvurulmalıdır. Ancak kimi zaman ek raporlar ve yeniden bilirkişi raporlarıyla davaların uzadığını taraflara ve devlete ek maliyetin de arttığını biliyoruz. Bu konuda sizlerin hassasiyet göstererek gereksiz masrafa yol açmadan, dosyalarınızı olabilecek en kısa sürede ve en adil şekilde sonuçlandıracağınıza olan inancımı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Yemin edecek bilirkişi adaylarına da seslenen Avşar, şunları söyledi:

"Lütfen raporlarınızın bir insanın hakkını teslim etmek manasına geldiğini ya da haksıza haksızlığını bildirmek manasına geldiğini gözden ırak tutmayınız. Bilirkişilik yapanlar çok önemli görev ifa ettiklerini unutmasınlar. Bunu bir çıkar ya da geçim müessesi olarak görmesinler. Kutsal adalet mekanizmasına katkıda bulunduklarını unutmasınlar."

137 BİN 725 BAŞVURU

Bilirkişilik bölge kurullarına 137 bin 725 gerçek kişi tarafından bilirkişilik başvurusu yapıldığı bilgisini veren Avşar, "Tüzel kişiler ise bölge kurullarına 758 bilirkişilik başvurusu yapmıştır. Bölge kurullarınca başvuruların değerlendirilmesi neticesinde yeni bilirkişi listeleri 2 Ekim 2026 tarihinde ilan edildi. Bilirkişi listelerine kayıtlı gerçek kişi bilirkişi sayımız 2 Ekim öncesinde 35 bin 845 idi. Yeni başvurulardan kabul edilenler ve önceki listeden yenileme başvurusunda bulunanlarla birlikte bilirkişi listemiz 83 bin 4'e ulaşmıştır. Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulunda bilirkişi listelerine kayıtlı gerçek kişi bilirkişi sayısı ise 2 Ekim öncesinde 656 iken bu sayı hali hazırda 2 bin 32'ye ulaşmıştır" diye konuştu.

Törende daha sonra Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Pınar Demir Yılmazel'in ettirdiği yeminde 2 bin kişi bilirkişi oldu.