Erzurum'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Fuat Y. idaresindeki 25 EE 886 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Alperen T'nin kullandığı 25 DG 183 plakalı hafif ticari araç Korgeneral Zekai Aksakallı Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yeri sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Fuat Y. ile araçlardaki Ferhat Y, Makbule T, Hamiyet A ve Cemile T. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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