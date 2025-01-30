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Erzurum'da 2 milyondan fazla ağaç üretildi

ERZURUM - Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 2024 yılı içinde, bölgede 2 milyon 50 bin adet fidan üretimi ve 2 milyon 300 bin adet fidan bakımı yaptı.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 2024 yılı faaliyet raporuna göre; yatırım programında Erzurum'da tamamlanan projeler; 150 hektar ağaçlandırma tesis, 819 hektar ağaçlandırma bakım, 174 hektar rehabilitasyon bakım, 2 bin 866 hektar etüt proje, 300 hektar toprak muhafaza tesis, 3 bin 400 hektar toprak muhafaza bakım, bin hektar sel kontrol tesis, 500 hektar mera ıslahı, 2 milyon 50 bin adet fidan üretimi ve 2 milyon 300 bin adet fidan bakımı, 1 ton tohum üretimi ve 3 ton tohum bakımı, 15 km yeni yol, 10 km büyük onarım, 4 km üst yapı, 20 km sanat yapısı, 19 adet birimde orman kadastrosu ve 2b uygulaması ve orman bölge müdürlüğü hizmet binası yapımı şeklinde oldu.

Bölgede biri devam eden 6'sı tamamlanan olmak üzere toplam 7 adet proje bulunuyor. Bu işlerin toplam maliyeti 48 milyon 859 bin TL olarak ifade edildi. 2024 yılı sermaye ödeneği ise 53 milyon 229 bin TL olup yüzde 92 si harcandı. Ayrıca 2024 yılında; ORKÖY kapsamında 116 aileye 2 milyon 30 bin TL kredi ve hibe desteği verildi.