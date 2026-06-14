Erzurum'da 3 Yaşındaki Çocuğa Biyonik Kulak Ameliyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da 3 Yaşındaki Çocuğa Biyonik Kulak Ameliyatı

14.06.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Şehir Hastanesi, 3 yaşındaki çocuğa başarılı biyonik kulak ameliyatı gerçekleştirdi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde ilk kez 3 yaşındaki çocuğa biyonik kulak ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Sahip olduğu ileri tıbbi donanım ve tecrübeli hekim kadrosuyla ülkenin önemli sağlık merkezleri arasında yer alan hastane, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra komşu ülkelere de hizmet veriyor.

Hastanede, doğuştan ya da sonradan işitme kaybı tanısı alan 4 yaşından gün almamış çocuklara KBB uzmanı Dr. Hakan Taşkıran ve ekibince biyonik kulak ameliyatı yapılıyor.

Ameliyat edilen çocuklar, 1 ay sonra sargılarının açılması ve dış kulaklık takılmasıyla sesleri duyacak.

Bu kapsamda doğuştan işitme kaybı tanısı konulan 3 yaşındaki bir çocuğa, biyonik kulak ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

"4 yaşa kadar işitme kaybı olan çocuklara biyonik kulak ameliyatını gerçekleştirebilmekteyiz"

Dr. Taşkıran, AA muhabirine, ameliyat ettikleri hastanın yapılan testlerle hiç duymadığını belirterek, "Hastanenin teknolojik altyapısı ve devletin sağladığı imkanlar sayesinde 4 yaşa kadar işitme kaybı olan çocuklara biyonik kulak ameliyatını gerçekleştirebilmekteyiz. 3 yaşındaki Miran, sargıları açıldığında güzelce duyacak ve dil gelişimi tamamlandığı takdirde konuşabilecek." dedi.

Biyonik kulak ameliyatında erken tanının önemine dikkati çeken Taşkıran, ailelerin işitme engelini fark ettiği çocukları 4 yaşını geçmeden mutlaka doktora götürmesini önerdi.

Taşkıran, uygun şartları taşıyan hastalarda işitme kayıplarının biyonik kulak ameliyatıyla büyük oranda çözüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"1 yaşını doldurmuş ancak 4 yaşından gün almamış olması gerekiyor, bu yaş aralığındakilere ameliyatı başarıyla uygulayabiliyoruz. Ameliyat süresi her iki kulak için 3-4 saat sürüyor. Tetkiklerin tamamlanması 2 ayı buluyor. Erzurum Şehir Hastanesi'nde biyonik kulak ameliyatı başarıyla yapılmaktadır, artık hastaların farklı şehirlere gitmesine gerek yok. İlk biyonik kulak ameliyatımız, bunun gurur ve onurunu yaşıyoruz. Değerli hocam Prof. Dr. Özgür Yörük'e ameliyata eşlik ettiği için teşekkür ederim."

Dr. Taşkıran, ameliyatın tamamen ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.

"Duyacağı günü heyecanla bekliyoruz"

Miran'ın babası Zülküf Karagöl de hastane hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek, "Oğlumun doğuştan işitme kaybı vardı, ameliyat oldu. Maddi durumumuz olmadığı için devlet bize yardım etti. Hakan hocama çok teşekkür ederim, hakkını helal etsin. Çocuğum işitme engelli kalsaydı çok üzülürdüm, duyacağı günü heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da hastanede deneyimli sağlık çalışanlarıyla bölge ve çevre illere nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe kavuşmasına katkı sağlayan bu tür başarılı operasyonlar, sağlık hizmetlerinde ulaştığımız seviyenin önemli bir göstergesidir. Emeği geçen hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Erzurum, Hastane, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 3 Yaşındaki Çocuğa Biyonik Kulak Ameliyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

13:03
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
11:28
Dünya Kupası’nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
11:20
Türkiye’yi yıkan Irankunda’dan duygusal itiraf
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 13:17:19. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 3 Yaşındaki Çocuğa Biyonik Kulak Ameliyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.