Erzurum'da 3 Yaşındaki Çocuğa Biyonik Kulak Ameliyatı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde ilk kez 3 yaşındaki çocuğa biyonik kulak ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Sahip olduğu ileri tıbbi donanım ve tecrübeli hekim kadrosuyla ülkenin önemli sağlık merkezleri arasında yer alan hastane, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra komşu ülkelere de hizmet veriyor.

Hastanede, doğuştan ya da sonradan işitme kaybı tanısı alan 4 yaşından gün almamış çocuklara KBB uzmanı Dr. Hakan Taşkıran ve ekibince biyonik kulak ameliyatı yapılıyor.

Ameliyat edilen çocuklar, 1 ay sonra sargılarının açılması ve dış kulaklık takılmasıyla sesleri duyacak.

Bu kapsamda doğuştan işitme kaybı tanısı konulan 3 yaşındaki bir çocuğa, biyonik kulak ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

"4 yaşa kadar işitme kaybı olan çocuklara biyonik kulak ameliyatını gerçekleştirebilmekteyiz"

Dr. Taşkıran, AA muhabirine, ameliyat ettikleri hastanın yapılan testlerle hiç duymadığını belirterek, "Hastanenin teknolojik altyapısı ve devletin sağladığı imkanlar sayesinde 4 yaşa kadar işitme kaybı olan çocuklara biyonik kulak ameliyatını gerçekleştirebilmekteyiz. 3 yaşındaki Miran, sargıları açıldığında güzelce duyacak ve dil gelişimi tamamlandığı takdirde konuşabilecek." dedi.

Biyonik kulak ameliyatında erken tanının önemine dikkati çeken Taşkıran, ailelerin işitme engelini fark ettiği çocukları 4 yaşını geçmeden mutlaka doktora götürmesini önerdi.

Taşkıran, uygun şartları taşıyan hastalarda işitme kayıplarının biyonik kulak ameliyatıyla büyük oranda çözüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"1 yaşını doldurmuş ancak 4 yaşından gün almamış olması gerekiyor, bu yaş aralığındakilere ameliyatı başarıyla uygulayabiliyoruz. Ameliyat süresi her iki kulak için 3-4 saat sürüyor. Tetkiklerin tamamlanması 2 ayı buluyor. Erzurum Şehir Hastanesi'nde biyonik kulak ameliyatı başarıyla yapılmaktadır, artık hastaların farklı şehirlere gitmesine gerek yok. İlk biyonik kulak ameliyatımız, bunun gurur ve onurunu yaşıyoruz. Değerli hocam Prof. Dr. Özgür Yörük'e ameliyata eşlik ettiği için teşekkür ederim."

Dr. Taşkıran, ameliyatın tamamen ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.

"Duyacağı günü heyecanla bekliyoruz"

Miran'ın babası Zülküf Karagöl de hastane hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek, "Oğlumun doğuştan işitme kaybı vardı, ameliyat oldu. Maddi durumumuz olmadığı için devlet bize yardım etti. Hakan hocama çok teşekkür ederim, hakkını helal etsin. Çocuğum işitme engelli kalsaydı çok üzülürdüm, duyacağı günü heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da hastanede deneyimli sağlık çalışanlarıyla bölge ve çevre illere nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe kavuşmasına katkı sağlayan bu tür başarılı operasyonlar, sağlık hizmetlerinde ulaştığımız seviyenin önemli bir göstergesidir. Emeği geçen hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.