Erzurum\'da 341 Yerleşim Yeri Kapandı

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Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 341 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, kara yollarında ise sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yerini soğuk havaya bıraktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle de 341 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söz konusu yolların açılması için hem kent içinde hem de kırsal alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Erzurum- Ağrı kara yolunda ise sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.