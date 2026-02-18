Erzurum\'da 464 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşından bu yana 243'ü hükümlü olmak üzere aranan 464 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-15 Şubat'ta kasten öldürme ve yaralama, cinsel suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ifadeye yönelik aranan 221, 5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 203, 5–10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 31 ve 10–20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 9 şüpheli olmak üzere toplam 464 aranan şüpheliyi yakaladı.