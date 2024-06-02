Erzurum'da 5 Katlı Bina Merdivenleri Çöktü, Mahsur Kalanlar İtfaiye Aracıyla Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da 5 Katlı Bina Merdivenleri Çöktü, Mahsur Kalanlar İtfaiye Aracıyla Kurtarıldı

Erzurum\'da 5 Katlı Bina Merdivenleri Çöktü, Mahsur Kalanlar İtfaiye Aracıyla Kurtarıldı

Erzurum'da 30 yıllık olduğu öğrenilen 5 katlı bir binanın ikinci katındaki merdivenler çöktü. Mahsur kalanlar, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Bina tahliye edildikten sonra mühürlendi.

02.06.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'da 30 yıllık olduğu öğrenilen 5 katlı binanın merdivenleri çöktü. Merdivenin yıkıldığı 2'nci katın üzerindeki dairelerde mahsur kalanlar, sepetli itfaiye aracıyla alındı. Bina tahliye sonrası mühürlendi.

Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın ikinci katındaki merdiven 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden çöktü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın girişine emniyet şeridi çekerek, güvenlik önlemi aldı. Merdivenlerin bir bölümünün yıkılmasının ardından 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci katlardaki evlerinde mahsur kalan 1'i bebek 6 kişi, itfaiye aracının sepetiyle indirildi.

İtfaiye ekiplerinin tahliye ettiği mahsur kalanlardan bazıları kendilerinden önce itfaiye görevlilerine çanta çanta malzeme uzatırken, bazıları ise kronik hastalığı bulunan yakınlarının ilaçlarını almak için pencereden evlerine girdi. Olay yerine gelen AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, apartmanı mühürlediklerini ve incelemeler tamamlanana kadar girişlere izin verilmeyeceğini söyledi. Ayrıca apartmanın elektrik, doğal gaz ve su akımları da kesildi.

Göçük sırasında apartmanda bulunan ve yaşanan paniği anlatan Emirhan Çülük, "Ben bu binada oturuyorum. Binadan çıkarken merdiven düştü. Bir anda herkes panikledi. Ben merdivenden aşağıdaki şahsa yardım etmeye gittim. Sadece taş düşmüştü omzuna yardım etmek için de binanın boşluklarını kullandım. Ondan sonra zaten itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri geldi. Ekipler bütün daireleri tahliye etti. Kolonda çatlak bulunduğu için bizleri indirdiler. Apartmanımız ne kadar kapalı kalır bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Erzurum, Olay, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 5 Katlı Bina Merdivenleri Çöktü, Mahsur Kalanlar İtfaiye Aracıyla Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:26 Mezuniyet töreninde arbede Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu Mezuniyet töreninde arbede! Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 15:25:46. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 5 Katlı Bina Merdivenleri Çöktü, Mahsur Kalanlar İtfaiye Aracıyla Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement