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Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Devam Ediyor

Erzurum'da şehrin ve ülkenin afet ve belalardan korunması için yaklaşık 500 yıldır devam eden '1001 Hatim' geleneği için program düzenlendi. Kentte her yıl gerçekleştirilen bu gelenek kapsamında bir ay boyunca Kur'an okunacak.

Erzurum\'da 500 Yıllık \'1001 Hatim\' Geleneği Devam Ediyor
15.12.2023 - 12:03,
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Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan '1001 Hatim' geleneği bugün okunan dualar ile başladı.

Pir Ali Baba'nın tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 500 yıl önce başlattığı Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, her yıl devam ettiriliyor. Şehrin afet ve beladan korunması için başlatılan gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor. Camilerde sabah namazı ile birlikte hatim indirilmeye başlanan Erzurum'da bugün Pir Ali Baba Türbesi'nde de bir program düzenlendi. 15 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında devam edecek olan Binbir Hatim geleneği her yıl Dutçu köyü yakınlarındaki tepede bulunan Pir Ali Baba Türbesi'nde başlatılıyor. Pir Ali Baba Türbesi'nde düzenlenen törende tekbirler eşliğinde atlar üzerindeki hafızlar, Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde Kur'an-ı Kerim okuyarak şehri dolaşmasını temsili olarak canlandırdı. Hafızlar hilal şeklinde oluşturdukları düzenle ellerindeki cüzler ile '1001 Hatim'i bu yıl başlatmış oldu.

Vali Çiftçi: "Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da beş yüz yıldan fazla süredir devam eden 1001 Hatim geleneği vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, "Birliğimizin beraberliğimizin daim olmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hakikaten aynen mübarek Ramazan ayında olduğu gibi 1001 hatim geleneğinde de bu mübarek iklimde, Erzurum'da beş yüz yıldır süren güzel bir gelenek var. Bugün sabah namazında önce Ayaz Paşa Camisi'nde başlayan kadim gelenek, inşallah bir ay boyunca devam edecek. Böylece şehrimizi de manevi olarak bir zırh büründürmüş olacağız. Zaten geçmişte de bu adetin, bu geleneğin ortaya çıkması şehrin bütün belalardan, musibetlerden korunması, bir nevi manevi olarak sigorta altına alınması vesilesiyle bu gelenek başlamıştı. Bu geleneği başlatan en başta Pir Ali Baba ve sürdüren bütün vatandaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da kıyamete kadar bu kutlu gelenek ilimizde devam eder" diye konuştu.

Başkan Sekmen: "Huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, milletleri millet yapan değer yargıları olduğunu hatırlatarak, "Beş yüz yıl küsur yıl önce Pir Ali Baba tarafından başta Erzurum olmak üzere şehrimizin ve ülkemizin her türlü beladan, musibetten korunması için bir gelenek başlatmış. Bu gelenek o günden bu yana devam ediyor. Tabii Kur'an'ın bizim inancımızda çok önemli bir yeri var. Allah'ın gönderdiği son kitap olarak hep biliriz. Böyle de inanırız. Böyle bir geleneği başlatmanın huzurunu ve yaşatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Pir Ali Baba'ya, rahmet diliyorum. Binlerce hatim okunacak, bunun dünyevi olarak rahmetinden, bereketinden istifade ediyoruz. Manevi olarak da istifade edeceğiz. Bu hatim geleneğinin şehrimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Konuşmalardan sonra Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can dua ettirdi. Ardından Pir Ali Baba Türbesi'nde hafızlar at üstünde Kur'an-ı Kerim okuyarak topluluğa doğru geldi. Tören, katılımcıların Pir Ali Baba Türbesi'ni ziyaret etmesi ile tamamlandı. Kentteki tüm camilerde sabah namazında din görevlilerinin ve halkın katılımıyla başlayan "1001 Hatim" kapsamında Kur'an-ı Kerim okunması 13 Ocak tarihine kadar sürecek. - ERZURUM

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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