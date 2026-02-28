Erzurum'da 60 Santimetre Kar Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da 60 Santimetre Kar Yağdı

28.02.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 27 Şubat'ta yağan 60 santimetre kar, 2004'ten sonra en yoğun yağış oldu.

ERZURUM, 24 Şubat 2004'te yağan ve kalınlığı 110 santimetre olan kardan sonra tarihinin en fazla ikinci yağışını 27 Şubat'ta gördü. Kent merkezine bir günde yağan karın yüksekliği 60 santimetre olarak ölçüldü.

Erzurum geçen hafta bahardan kalma günler yaşarken, perşembe gecesi başlayan kar yağışı cuma günü etkisini artırarak sürdürdü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün de uyarı yaptığı Erzurum'a 27 Şubat günü son yılların en fazla yağışı düştü. Gün boyu etkili olan yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetre olarak ölçüldü.

1 METRE 10 SANTİMDEN SONRA EN FAZLA MİKTAR

Erzurum'da hayatı adeta durma noktasına getiren 60 santimetrelik kar kalınlığı 24 Şubat 2004'te yaşanan 110 santimetrelik kardan sonra en fazla yağış miktarı oldu.

Erzurum'un geçen hafta özellikle mevsim normallerinin üzerinde bir bahar havası yaşadığını belirten Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürü Ömür Demirgüneş, "Bu haftayla beraber soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Perşembe günüyle birlikte yoğun bir kar yağışı bölgemizi etkisi altına aldı. Erzurum için 20 santim ve üzerinde bir uyarı vermiştik. Şu anda şehir merkezinde 60 santimetre kalınlığında kar yağışı gerçekleşti. 2004 yılında 1 metre 10 santimlik günlük en yüksek kar yağışı gerçekleşmişti. 2004'ten bu yana bu kadar yoğun bir kar yağışı yoktu. Bu sene maşallah sadece şehir merkezimize 60 santimetrelik kar yağışıyla Erzurum bereketini bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

EKSİ 15, EKSİ 20 DERECE SOĞUKLAR

Bölge Müdürü Demirgüneş, cumartesi günü öğle saatlerinde yağışın etkisini kaybedeceğini belirterek, sonrasında soğuk uyarısında bulundu. Demirgüneş, "Kar kesilmesinden sonra artık soğuklar başlayacak. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün de bu konuda bir uyarısı vardı. Eksi 15, eksi 20 derece soğuklar başlayacak. Erzurum bu kar yağışıyla birlikte aslına döndü. Bundan sonra da soğukların etkisi başlayacak Erzurum'da. Baharın mart ayının ortalarına kadar gelmesini bekliyoruz inşallah" dedi.

Haber: Salih TEKİN – Kamera: Oktay POLAT/ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzurum, Güncel, Yağan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 60 Santimetre Kar Yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:21:46. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da 60 Santimetre Kar Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.