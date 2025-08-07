Erzurum'da Abartı Egzoz Cezaları

Erzurum'da otomobil ve motosikletlerde abartı egzoz kullanan 12 sürücüye 111 bin 204 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde trafikte güven ve huzurun sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 28 Temmuz ile 4 Ağustos arası abartı egzoz kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, abartı egzoz kullanan 7 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsüne 111 bin 204 lira idari para cezası kesildi ve araçlar trafikten men edildi.