Erzurum'da açılan 375 milyon liralık akıllı merkez 4, ardından 13 tüneli yönetecek - Son Dakika
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Erzurum'da açılan 375 milyon liralık akıllı merkez 4, ardından 13 tüneli yönetecek

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Erzurum\'da açılan 375 milyon liralık akıllı merkez 4, ardından 13 tüneli yönetecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni açtı. Uraloğlu, 375 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen merkezden ilk etapta 4, ardından 13 tünelin yönetileceğini söyledi.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde kurulan 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nin de açılışını yaptı. Merkezle ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, yolların daha güvenli hale geleceğini söyledi. Uraloğlu, "Akıllı ulaşım sistemleri merkezi ulaşımı birazcık daha güvenli hale getirme noktasında son teknolojilerle beraber yollarımızı belli yerlerde belli noktalarda akıllandırarak özellikle kavşak noktalarının yönetilmesi olsun yine Erzurum'a yakın civarında olan ilk etapta 4 tane tünelimiz devamında 13 tane tünelimizi de inşallah bu merkezden yönetmiş olacağız. Gerek Erzurum olsun gerek civar illerimiz olsun kar ve buz mücadelesi çok çok kıymetli. 7/24 takip edilmesi gereken bir süreç. Onu da profesyonelce bu merkezimizden yöneteceğiz. Gerek sabit gerek hareketli kameralarımız gerekse de bütün kar ve buz mücadelesinde kullandığımız araçların içindeki kameralardan buraya görüntü aktarmasıyla beraber inşallah yollarımızı daha güvenli ve kar buz mücadelesinde trafiğe kapanmayacak şekilde bu merkezimizden yürütmeye gayret edeceğiz. Aşağı yukarı 375 milyon liralık yatırımı burada hayata geçirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Sürücülere kış lastiği uyarısında da bulunan Uraloğlu, "Erzurum'un Palandöken'ini gördüm. Artık beyazlamaya başladı. Bundan sonra da kış lastiklerimizi bir an önce sürücülerimizin de takmalarını hassaten rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıTeknolojiErzurumGüncelSon Dakika

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