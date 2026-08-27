Erzurum'da Kapsamlı Asayiş Uygulaması
Erzurum'da polis ekipleri kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarına devam ediyor. Emniyet Müdürü Onur Karaburun denetimlere katılarak polislere can güvenliği ve nezaket talimatı verdi; sürücüler trafik kuralları konusunda uyarıldı, şüpheli kişi ve araçlar kontrol edildi.
Erzurum'da polis ekipleri, asayiş uygulamalarına devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağalamak amacıyla asayiş uygulamalarını sürdürüyor.
Uygulamayı sahada ekipleri denetleyerek yöneten Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polislere öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri ve vatandaşlarla iletişimlerinde nezaket kurallarına uymaları talimatını verdi.
Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı üzerindeki denetimlere katılan Karaburun, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.
Ekipler, uygulama kapsamında şüpheli kişileri kontrol edip bazı araçlarda da arama yaptı.
Kaynak: AA
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