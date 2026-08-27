Erzurum\'da Kapsamlı Asayiş Uygulaması

Erzurum'da polis ekipleri, asayiş uygulamalarına devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağalamak amacıyla asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Uygulamayı sahada ekipleri denetleyerek yöneten Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polislere öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri ve vatandaşlarla iletişimlerinde nezaket kurallarına uymaları talimatını verdi.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı üzerindeki denetimlere katılan Karaburun, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Ekipler, uygulama kapsamında şüpheli kişileri kontrol edip bazı araçlarda da arama yaptı.