Erzurum'da avukata bıçaklı saldırıda sanığın 12 yıla kadar hapsi istendi

Erzurum'da haciz işlemleri nedeniyle avukatlık bürosunda çalışan avukat Taha Bağaçlı'nın boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği iddia edilen sanık Kemal Polat'ın iki ayrı suçtan 12 yıla kadar hapis ve adli para cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Polat ile ailesi, tanıklar, büro sahibi müşteki Ali Tuğrul Birdal ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya askerde olduğu öğrenilen müşteki Taha Bağaçlı ise katılmadı.

Sanık Polat, savunmasında, Bağaçlı ve avukatlık ofisindeki çalışanları tanımadığını, avukatlık bürosuna icra işlemi nedeniyle gittiğini söyledi.

Kasap arkadaşıyla ofise gittiğini anlatan Polat, burada kendisine tuzak kurulduğunu öne sürdü.

Polat, içeride kimseyi tehdit etmediğini iddia ederek, şunları dile getirdi:

"Ben cağ kebap işiyle uğraşıyorum. Bıçağı işim gereği biletmeye götürmüştüm, bu yüzden yanımdaydı. Ofislerine gidince ilk kasap arkadaşım gitti, ben aşağıda kaldım. Sonra bilgi vermemişler beni çağırdılar gittim. Kimseyi tehdit etmedim, bunların hesabı başka. Üslubu bozuk şekilde beni karşıladı. Oturdum ismini soruyorum benimle ağzı bozuk şekilde konuştu. Kavga benim masamda oluyordu, ben ona taraf gitmedim. Ben teskin etmeye çalışıyorum ama adam üzerime geliyor. Bana çık diyor ama sürekli tahrik ediyor. Bıçağı bana bağırınca çıkardım ama vurmadım, sallamadım. Bir süredir tutukluyum ailem zor durumda. İşlerim kötüleşti tahliyemi istiyorum."

Mahkeme heyeti, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini izleterek Polat'ın neler yaptığını anlatmasını istedi.

Müşteki Ali Tuğrul Birdal, sanığa icra başlattıklarını, öncesinden kendisini tanımadıklarını bildirerek, "İzlenen görüntüler iddianameye uygun şikayetimiz devam ediyor." dedi.

Sanık avukatı Sefa Çakıcı ise müvekkilinin tehditle bir şey yapmadığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Karşı taraftan gelen tepkiler üzerine olan şeyler. Kayıtlarda olan ama bilirkişi raporuna girmeyen şeyler var. İş yerinde kendisi zorla durmuyor, kendisi çıkıyor. Çıkma eylemi müştekinin peşinden gitmek gibi görünüyor ama arada 40 saniye var. Dolayısıyla eylemi devam ettirmek istemiyor. Müvekkilimin önce adli kontrolle serbest bırakılıyor sonra tutuklanıyor. Kendisinin kaçma şüphesi yoktur. Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrolle tahliye edilmesini istiyorum."

Müşteki avukatı Oktay Akçay da olayın kamusal hizmet veren bir kişiye karşı gerçekleştirildiğini anlatarak, "Avukatlık kamusal bir hizmet olduğu için hakimlik mesleği ile eş değer tutulmasını istiyoruz. Olayın ölümle sonuçlanmaması, Taha'nın kıvrak zekası ve şansı. Biz olayı tasarlayarak yaptığına inanıyor, öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Kemal Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, müşteki Taha Bağaçlı'nın beyanlarını almak amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kemal Polat'ın avukat Taha Bağaçlı'ya karşı eyleminden dolayı "Yargı görevi yapan kişiye karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme" suçundan, büro sahibi avukat Ali Tuğrul Birdal'a karşı ise "Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle silahla iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Olay günü avukatlık bürosunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Polat'ın büroya gelip, avukatla bir süre görüştükten sonra elindeki bıçakla üzerine yürüyüp saldırıda bulunması, ofisteki çalışanların da Polat'ı sakinleştirmeye çalışması yer alıyor.