Erzurum\'da Bakır Telefon Kablosu Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'da bakır telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık 2023'te Türk Telekom Müdürlüğüne ait 150 metre bakır telefon kablosunun Uzundere ilçesi Kirazlı Mahallesinde çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

JASAT ekibi, analiz ve istihbarat çalışması sonucu, hırsızlığı gerçekleştirenin F.K. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, çalınan 150 metre bakır telefon kablosu bulunarak firmaya teslim edildi.

Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.