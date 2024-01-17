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Erzurum'da Bakır Telefon Kablosu Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzurum'da Bakır Telefon Kablosu Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'da Türk Telekom Müdürlüğüne ait 150 metre bakır telefon kablosunun çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan analiz ve istihbarat çalışması sonucunda hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli F.K. olarak tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan kablosu bulunarak firmaya teslim edildi. Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Erzurum\'da Bakır Telefon Kablosu Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı
17.01.2024 - 18:53,
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Erzurum'da bakır telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık 2023'te Türk Telekom Müdürlüğüne ait 150 metre bakır telefon kablosunun Uzundere ilçesi Kirazlı Mahallesinde çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

JASAT ekibi, analiz ve istihbarat çalışması sonucu, hırsızlığı gerçekleştirenin F.K. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, çalınan 150 metre bakır telefon kablosu bulunarak firmaya teslim edildi.

Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Bakır Telefon Kablosu Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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