Erzurum'da bayram namazı coşkusu

ERZURUM - Erzurum'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşamak için sabah namazı sonrası camilere akın etti.

Bayram namazını eda etmek için bir araya gelen vatandaşlar, Oltu Merkez Camii'nde yoğunluk oluşturdu. Oltu Merkez Camii İmam Hatibi Orhan Coşkun, sabah namazı sonrasında bayramın önemi hakkında bir sohbet gerçekleştirdi. İmam Hatip Coşkun, Müslümanların Ramazan Bayramı'nın manevi değerlerine vurgu yaptıktan sonra, cemaatle birlikte Bayram Namazı'nın tarifini verdi. Namaz sonrası ise, dua ederek cemaatin bayram sevincine ortak oldu.

Camide, cemaat arasında bayramlaşma geleneği de yaşandı. İlçe halkı birbirlerine iyi dileklerde bulunarak bayram sevincini paylaşırken, Ramazan'ın manevi havası devam etti.