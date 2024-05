Güncel

Erzurum'da bir ailenin korku dolu bekleyişi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesi Gökçedere Mahallesinde sağanak yağmur sonrası dağdan kopan dev kaya parçası bir eve zarar vermişti. Evlerinin kileri ve duvarında çatlaklar oluşan aile kendilerine yardım elinin uzanmasını istedi.

Oltu'nun Gökçedere Mahallesi'nde ikamet eden İsrafil Yılmaz (53), "Her yağmur sonrası evde korku ile yaşıyoruz. Her an kayaların üzerimize geleceğinden dolay tedirgin oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde akşam üstü dağdan kopan devasa kaya evin arka bölümündeki tahta merdivene çarparak durdu. Evde çatlaklar oluştu. Bu taş uçtuğunda evdeydik ve bir gürültü ile dışarı çıktık. Kaya direk eve çarpsaydı altında kalacaktık. Üç defa AFAD'da dilekçe verdim ve yetkiler gelerek inceleme yaptı. Ama tek ev olduğu için bir şey yapamayacaklarını söylediler. Tekrar dilekçe verdim ve 50 gün sonra geldiler yine bir şey yapmadılar. Çok mağduruz ve korku içinde bekliyoruz." dedi.

Her yağmur yağışında eve girmeye korktuklarını ifade eden İsrafil Yılmaz, "Vallahide korkuyoruz, billahi de korkuyoruz. Evin arkasındaki büyük taşın bir çok yerinde uçma ihtimali olan yerler, çatlakları var. Benim evlerim babadan kalma ahşap. Eve küçük bir kaya parçası çarpsa uçacak halde. Yetkililerden yardım istiyoruz." şeklinde konuştu.

İsrafil Yılmaz'ın eşi Esen Yılmaz (50, "Ramazan Ayı'ndan büyük bir gürültüyle dışarı çıktık, korktuk. Zannettik ki evimiz uçtu. Dışarı çıktığımızda taş gelmiş ve evimizin her yeri çatlamıştı. Korkuyla yaşıyoruz ve rüzgar eserken korkuyoruz. Yağmur yağdığı zaman evde yatmaya korkuyoruz. Eşim kalp hastası ve psikolojik olarak hasta. Durumumuz iyi olsa burada bir an bile durmayacağız. Herkes buradan taşındı ama burada sadece biz kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.