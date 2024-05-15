Erzurum'da bitkin bulunan ebabil kuşu doğal yaşam alanına salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da bitkin bulunan ebabil kuşu doğal yaşam alanına salındı

Erzurum\'da bitkin bulunan ebabil kuşu doğal yaşam alanına salındı

Erzurum'da yerde hareketsiz duran ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındıktan sonra şırıngayla beslenerek sağlığına kavuşturuldu. Ebabil kuşu, yapılan bakımların ardından doğal yaşam alanına salındı.

15.05.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bitkin bulunan ebabil kuşu, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kent merkezinde yerde hareketsiz duran ebabil kuşunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından ebabil koruma altına alındı.

Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı belirlenen ve şırıngayla beslenen ebabil kuşu, Albayrak tarafından özenle bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Albayrak, AA muhabirine, ayakları kısa olan ebabilin normal kuşlar gibi sıçrayarak uçamadığını belirterek, "Bitkin bulunan ebabil kuşunun kanat kontrollerini ve genel bakım beslenmesi yaptık. Bakımlarının ardından yüksek yerden uçuracağız. Vatandaşlar bitkin halde bu kuşları bulduklarında, kanat ve ayaklarında bir yara yoksa çok rahat burun deliklerinden su içirip besleme yapabilir ve uçurabilir."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzurum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da bitkin bulunan ebabil kuşu doğal yaşam alanına salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:50:09. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da bitkin bulunan ebabil kuşu doğal yaşam alanına salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement