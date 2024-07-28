Erzurum'da bulunan bitkin kerkenez yavrusu doğaya bırakıldı

Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu, bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce kentte yerde bitkin halde buldukları kerkenez yavrusunu koruma altına aldı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan kerkenez yavrusu, bakım, besleme ve tedavisinin ardından doğaya salındı.
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