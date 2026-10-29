Erzurum\'da cezaevi personeli Cumhuriyet\'in 103. yılı için ay-yıldız koreografisi yaptı

Erzurum'da cezaevi personeli Cumhuriyet'in 103. yılı için ay-yıldız koreografisi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla cezaevi personelinin katılımıyla ay-yıldız koreografisi yapıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki etkinlikte, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli yaklaşık 150 personel bir araya geldi.
Erzurum'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında cezaevi personeli tarafından ay-yıldız koreografisi sergilendi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli yaklaşık 150 personel bir araya geldi.
Personel, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız koreografisi sergiledi.
Kaynak: AA
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