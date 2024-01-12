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Erzurum'da cips paketine uyuşturucu saklayarak yolculuk yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da cips paketine uyuşturucu saklayarak yolculuk yapan şüpheli yakalandı

Erzurum'da polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda durdurulan bir yolcu otobüsünde şüpheli bir kişiye yapılan üst aramasında cips paketi içerisine gizlenmiş 436,77 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

Erzurum\'da cips paketine uyuşturucu saklayarak yolculuk yapan şüpheli yakalandı
12.01.2024 - 13:21,  Güncelleme: 13:24
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Erzurum'da cips paketine uyuşturucu saklayarak yolculuk yapan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını engellemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda durdurdukları bir yolcu otobüsünde durumundan şüphelendikleri M.E'ye (35) yaptıkları üst aramasında cips paketi içerisine gizlenmiş 436,77 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da cips paketine uyuşturucu saklayarak yolculuk yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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