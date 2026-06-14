Erzurum\'da Dev Ekranda Dünya Kupası Maçı

Erzurum'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekrandan izledi.
Erzurumlular, maçı izlemek için erken saatlerde Cumhuriyet Caddesi'ne geldi.
Futbolseverler, yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturarak, alışveriş merkezi önünde kurulan dev ekrandan maçı takip etti.
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