Erzurum'da dolu yağışı köyleri beyaza bürüdü

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Erzurum'da dolu köyleri beyaza bürüdü

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan yağmur ve dolu yağışı yaz ortasında yüksek kesimlerde adeta kıştan günleri hatırlattı.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Başkurtdere köyünde bir yandan yoğun yağışla birlikte dereler taştı, bir yandan da dolu yağışı ile her yer beyaza büründü. Kent merkezinde 87 kilometre uzaklıktaki Başkurtdere köyü sakinleri fındık büyüklüğündeki dolu tanelerini görünce hayretlerini gizleyemedi. Vatandaşlar bu anlarda cep telefonları kaydetti.