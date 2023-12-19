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Erzurum'da düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı sona erdi - Son Dakika
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Erzurum'da düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı sona erdi

Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 23) sona erdi.

Erzurum\'da düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı sona erdi
19.12.2023 - 17:08,
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Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 23) sona erdi.

Farklı sektör temsilcilerinin, bölgede bulunan üniversite öğrencileriyle buluşturulması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde dün başlayan KUDAKAF 23'ün, son gününde de yoğunluk yaşandı.

"Yetenek Her Yerde" sloganıyla 8 üniversitenin paydaşlığında, kamu ve özel sektörle meslek odalarının işbirliğinde gerçekleştirilen fuarda, binlerce üniversite öğrencisi ve mezun, kamu ile özel sektörden çok sayıda işverenle bir araya gelip bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AA muhabirine, üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirilen KUDAKAF 23'e yoğun ilgilerinin olduğunu söyledi.

"Öğrenciler, yeteneklerine uygun iş kapılarına müracaat ediyor"

Fuara kamu ile özel sektörlerden ve öğrencilerden ciddi katılım olduğunu ifade eden Çomaklı, "Kariyer fuarlarının amacı, gençlerimizin, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek, bunları iş dünyasıyla bir araya getirmek. Çocuklarımız kariyer fuarında hem iş görüşmesi yapıyor hem de kendi yeteneklerine uygun iş kapılarına müracaat ediyor." dedi.

Çomaklı, fuarın eğlenceli etkinliklerle güzel geçtiğini belirterek, katılımcılara çeşitli ikramda da bulunduklarını aktardı.

Fuara katılanların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yetenek kapısına müracaat edip kayıt olduğunu anlatan Çomaklı, kariyer fuarı kapsamında iş dünyasıyla öğrencilerin buluştuğunu ve staj imkanı sunulduğunu dile getirdi.

"Fuar çok canlı ve eğlenceli"

Fuara katılan Kevser Gürcüokuyan da fuarı çok canlı ve eğlenceli bulduğunu söyleyerek, "Burayı gezmek çok keyifli, kariyer planlayanların mutlaka gezmesi gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 2019 yılından bu yana başarıyla gerçekleştirilen kariyer fuarlarında, üniversiteli gençlerin istihdam olanaklarına erişimlerinin desteklenmesi, istihdamda fırsat eşitliği sağlanması ve tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi amaçlanıyor.

Bugüne kadar 450 binden fazla üniversite öğrencisiyle mezununu kamu ve özel sektörden 5 bini aşkın işverenle bir araya getiren fuarlarda, gençler hem etkinliklere katılım sağlayarak kurum ve kuruluşların insan kaynakları yöneticileri ile birebir temas kurma fırsatı yakalıyor hem de iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına katılarak kendilerini iş hayatına hazırlayacak deneyimler kazanıyor.

Kaynak: AA
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