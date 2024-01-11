 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi

Erzurum'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen 'Enerji Verimliliğinde Yasal Zorunluluklar, Aydınlatma Sistemlerinde Tasarruf Potansiyeli ve İklim Değişikliğine Etkisi' seminerinde, enerji verimliliği konusunda önemli açıklamalar yapıldı. Vali Vekili Lokman Düzgün, artan nüfusun enerji ihtiyacını artırdığını ve enerji verimliliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Seminerde ayrıca, enerji verimliliği konusunda devlet, özel sektör ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Erzurum\'da Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi
11.01.2024 - 12:49,
Abone Ol

Erzurum'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla "Enerji Verimliliğinde Yasal Zorunluluklar, Aydınlatma Sistemlerinde Tasarruf Potansiyeli ve İklim Değişikliğine Etkisi" semineri düzenlendi.

Valilik öncülüğünde, aydınlatma firmasının katkılarıyla Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bir otelde düzenlenen seminerde konuşan Vali Vekili Lokman Düzgün, artan nüfusun tüm dünyada enerji ihtiyacını da artırdığını söyledi.

Küresel ısınmayla birlikte gelişmiş devletlerin var olan enerjiyi verimli kullanması gerektiğine işaret eden Düzgün, "Türkiye olarak kendi ürettiğimiz enerji ihtiyacımızı karşılamıyor. Dolayısıyla enerjimizin büyük kısmını yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bu yönüyle baktığımız zaman enerji verimliliği çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Enerji verimliliği konusunda herkese büyük görevler düştüğünü vurgulayan Düzgün, şunları kaydetti:

"Özellikle vatandaşlarımız da bu konuya dahil. Bakanlığımız bu konuda bizlere çok önemli talimatlar verdi. Devlet olarak kamu kurumlarımızı dizayn ederken, proje aşamasında enerji verimliliğini dikkate almamız ve tüm personelimizin farkındalığının artırılması gerekiyor. Valiliğimizde Enerji Yönetim Birimi kuruldu, tüm kamu kurumlarımızın enerji verimliliğini analiz ediyorlar. Eksikler varsa tamamlamaya çalışacağız. Bu sadece devletle olacak iş değil. Buna özel sektör ve vatandaşlarımızın da destek vermesi gerekiyor."

Erzurum Valiliği Enerji Yöneticisi Ahmet Uğurlu ise çok önemli bir konu olan enerji verimliliğine ilişkin, yasal mevzuatlarla zorunlulukların getirildiğini belirtti.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ticari işletmelerin, bu konudaki çalışmalarını hassasiyetle yürütmesi gerektiğini dile getiren Uğurlu, "Enerji, insan yaşamının devamının sağlanması, sanayi, teknoloji ve ülke ekonomilerinin gelişimi için olmazsa olmaz temel taşlardan birisidir." diye konuştu.

Enerji tasarrufu için farkındalık kazandırılması, alışkanlıkların iyileştirilmesi ve gereksiz tüketimin önlenmesi gerektiğine dikkati çeken Uğurlu, "TÜİK verilerine göre, toplam ithalat ve bunun enerji boyutuna baktığımız zaman 2002'de toplam ithalatımız 51,5 milyar dolarken, 2022'de 363,7 milyar doları bulmuş durumda. 2022 itibarıyla yapılan ithalatın yüzde 26,5'i direkt enerjidir. Bu da 96,5 milyar doları bulmaktadır. Buradan da enerji verimliliği ve tasarrufunun ülkemiz açısından ne kadar hassas ve can alıcı bir konu olduğu ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Seminere, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karasu, Airlight Aydınlatma AŞ Genel Müdürü Saltuk Erdemli, kurum amirleri ve paydaş kuruluşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Karasu, Türkiye, Erzurum, Kamu, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı.
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:13:51. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement