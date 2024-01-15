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Erzurum'da FETÖ üyesi eski polis operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da FETÖ üyesi eski polis operasyonla yakalandı

Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yapılan çalışmada, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski polis Fatih Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Erzurum\'da FETÖ üyesi eski polis operasyonla yakalandı
15.01.2024 - 16:17,  Güncelleme: 16:19
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Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince, 13 Ocak'ta, FETÖ'ye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yapılan operasyonda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Fatih Y, yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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