Erzurum'da Fıtık Şikayetiyle Hastalara Ameliyatsız İğne Tedavisi Uygulanıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Fıtık Şikayetiyle Hastalara Ameliyatsız İğne Tedavisi Uygulanıyor

Erzurum\'da Fıtık Şikayetiyle Hastalara Ameliyatsız İğne Tedavisi Uygulanıyor

Erzurum'da bel, boyun ve bacak ağrısı gibi fıtık şikayetiyle Şehir Hastanesine başvuran hastalar, yaklaşık 10 dakika süren ameliyatsız 'nokta atışı' iğne tedavisiyle ağrılarından kurtuluyor.

15.08.2024 13:46
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Erzurum'da bel, boyun ve bacak ağrısı gibi fıtık şikayetiyle Şehir Hastanesine başvuran hastalar, yaklaşık 10 dakika süren ameliyatsız "nokta atışı" iğne tedavisiyle ağrılarından kurtuluyor.

Hastaneye bel, boyun ve bacakta geçmeyen şiddetli ağrı gibi fıtık şikayetiyle başvuran, bu sorun nedeniyle sosyal hayatları, akademik ve spor başarıları olumsuz etkilenen hastalar, yapılan tetkik ve muayenenin ardından Beyin ve Omurga Cerrahı Dr. Ali Ekrem Adıyaman ve ekibince tedaviye alınıyor.

Operasyonda omurgayı görüntüleyen cihaz yardımıyla fıtığın olduğu yer ya da ağrı kaynağı bölgeler belirlenerek hem ağrı kesici iğneler yapılıyor hem de radyofrekansla sorunlu bölgeler yakılarak adeta nokta atışı tedavi uygulanıyor.

Yaklaşık 10 dakika süren bu işlemle uzun yıllar çektikleri bel ve boyundaki ağrılarından kurtulup sosyal hayatlarını sorunsuz sürdüren hastalar, aynı gün taburcu ediliyor.

AA ekibi, lokal anestezi altında gerçekleştirilen ameliyatsız nokta atışı iğne tedavisi yöntemini yerinde görüntüledi.

Beyin ve Omurga Cerrahı Dr. Adıyaman, AA muhabirine, her bel ağrısının fıtık olmadığı gibi her bel fıtığının da ameliyatlık olmadığını söyledi.

Bel ve boyun ağrısı olan hastaların mutlaka alanında uzman beyin cerrahı, fizik tedavi ya da algoloji uzmanına başvurmalarını öneren Dr. Adıyaman, "Bel ve boyun ağrılarının çoğunda ameliyattan önce yapılabilecek ilaç tedavisi, fizik tedavi ya da nokta atışı olarak anılan girişimsel ağrı tedavileri gibi yöntemler var. Ancak ameliyatsız tedavi vaadiyle bu işin eğitimini almamış insanlar tarafından yapılan bazı yanlış uygulamalar geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir." dedi.

Adıyaman, girişimsel ağrı tedavisinin hastaya konfor sağladığını belirterek, uzmanı dışında yapılan uygulamalar sonucunda bu tarz hastalarda kalıcı sakatlıklar, ayakta güç kaybı ya da cinsel işlev bozukluklarının meydana gelmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

"Ameliyatsız nokta atışıyla iğne tedavisi"

"Halk arasında 'ameliyatsız nokta atışıyla iğne tedavisi' diye adlandırılan bu tedavimizde, fıtığın ya da ağrı kaynağının olduğu yerlere omurgayı görüntüleyen cihaz eşliğinde uzun iğnelerle girip direkt o noktaya ağrıyı kesici, rahatlatıcı ilaçlar yaparak ya da fıtığı yakarak ağrıyı rahatlatmak mümkün" diyen Adıyaman, kısa ve etkili bu işlemle olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Adıyaman, bel ağrılarının yüzde 90'dan fazlasını ameliyatsız tedavi etmenin mümkün olduğunu belirterek, nokta atışı iğne tedavisiyle uygun hastalarda kesin sonuç alınabildiğini ve hastaların ağrılarından tamamen kurtulabildiğini dile getirdi.

Söz konusu tedaviyi uyguladıkları 44 yaşındaki Salih Karataş'ın daha önceden başka bir merkezde bel fıtığı ameliyatı olduğunu ancak ilerleyen süreçte fıtığının tekrar nüksettiğini anlatan Adıyaman, şöyle devam etti:

"Hastamıza yaptığımız işlem yaklaşık 10 dakika sürdü. Hem ilaç yapıyoruz hem de radyofrekansla fıtığın kendisini yakarak küçültüyoruz. Bütün bunlarla ağrılardan hızlıca kurtulmak mümkün oluyor ve sonucunu şu an gördük. Hastanemizde bu işlem ücretsiz yapılmakta, işlem sonrası bir süre serviste gözlemlediğimiz hastamızı genel durumu iyi ise aynı gün taburcu ediyoruz."

Dr. Adıyaman, bel, boyun ağrılarında kilonun ve düzenli egzersiz yapmamanın önemli etken olduğunu aktardı.

"Önceden ayağımı kaldıramazdım şimdi spor bile yapabilirim"

İğne tedavisi yapılan hastalardan 3 çocuk babası Salih Karataş da şiddetli ağrılar yaşadığını ifade ederek, "Kalça ve bacaklarda şiddetli ağrı ve uyuşma vardı, ağrılara dayanamıyordum. Şehir Hastanesinden Dr. Ali Ekrem hocamı önerdiler, tavsiye üzerine geldim. Hocam kısa sürede tedaviyi uyguladı. Önceden ayağımı kaldıramazdım şimdi spor bile yapabilirim. Tedavi etkisini hemen gösterdi, ağrım kalmadı. Hocama çok teşekkür ederim. Hastane hizmetlerinden ve imkanlarından çok memnunuz." diye konuştu.

Hastalardan Şükran Dursun'da uzun yıllar çektiği bel ve boyun ağrısından, Dr. Adıyaman tarafından yapılan ameliyatsız iğne tedavisiyle kurtulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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