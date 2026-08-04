Erzurum'da Garaj Yangını - Son Dakika
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Erzurum'da Garaj Yangını

Erzurum\'da Garaj Yangını
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Erzurum'da garajda çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı, itfaiye alevleri kontrol altına aldı.

ERZURUM'da atıl durumdaki bir garajda çıkan yangında, alevlerin evine sıçramasından endişe eden bir vatandaş bahçe hortumuyla müdahalede bulundu. Yangın sırasında kolundan hafif yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 2'nci Buket Sokak'ta bulunan atıl durumdaki garajda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede endişe yaratırken, garajın arkasındaki apartmanda oturan bir vatandaş bahçe hortumuyla evini levlerden korumak için uzun süre su tuttu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yangının bulunduğu alana yakın apartmanları tedbir amacıyla tahliye etti. Üç araçla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

MUTFAK TÜPÜ GÜVENLİ ALANA TAŞINDI

Söndürme çalışmaları sırasında garajda mutfak tüpü bulunduğunu fark eden itfaiye erleri, olası patlama riskine karşı tüpü önce tazyikli suyla soğuttu. Ardından güvenli alana taşıyarak olası tehlikeyi önledi. Yangını endişeyle izleyen ve yanan garajının önünden ayrılmak istemeyen sahibini polis memuru, zarar görmemesi için ikna ederek güvenli bölgeye uzaklaştırdı.

Yangında kolundan hafif yaralanan 1 kişiye olay yerine sevk edilen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Erzurum, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Garaj Yangını - Son Dakika

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