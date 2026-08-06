Reşit Olmayan Kız Çocuklarına Yönelik Soruşturma - Son Dakika
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Reşit Olmayan Kız Çocuklarına Yönelik Soruşturma

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Koray Beşli, reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığı belgelerle tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Koray Beşli'nin cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde, 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışmalar ve görseller tespit edildi. Elde edilen bulgular üzerine Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Raporda, cep telefonunda yapılan incelemelerde sohbet uygulamalarında küçük yaşta reşit olmayan kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığının belirlendiği, elde edilen bulguların soruşturma savcısının talimatıyla raporlandığı kaydedildi.

MİDE BULANDIRAN YAZIŞMALAR RAPORA YANSIDI

WhatsApp yazışmalarının incelenmesi sonucu, yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı tespit edildi. Raporda yer alan bir konuşmada, Koray Beşli'nin "Yeni ufaklık" mesajını gönderdiği, buna karşılık gelen "Kaç yaşında" sorusuna "17" yanıtını verdiği görüldü. 

Reşit Olmayan Kız Çocuklarına Yönelik Soruşturma

Bir başka konuşmada ise "Sübyancı" ve "Ailesi yok mu bunların" mesajlarına Beşli'nin, "Ben sugar dady" şeklinde cevap verdiği bilgisine yer verildi.

Reşit Olmayan Kız Çocuklarına Yönelik Soruşturma

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Elde edilen dijital deliller doğrultusunda yeniden gözaltına alınan Koray Beşli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Reşit Olmayan Kız Çocuklarına Yönelik Soruşturma - Son Dakika

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