Erzurum'da Gazze Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Gazze Sergisi Açıldı

Erzurum\'da Gazze Sergisi Açıldı

Atatürk Üniversitesi'nde, Filistin'deki dramı konu alan 135 eser sergilendi.

29.04.2025 17:07
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Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan " Gazze: Bir Soykırım Anatomisi" konulu serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi açılışında Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Selim Cinisli, yere serdiği beyaz örtü üzerine kırmızı boya serperek "Sahiplenilmeyen İzler" konulu senografik performans sergiledi.

Katılımcılar, gösterinin ardından sergideki eserleri inceledi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanan dram üzerine öğrencilerin çok değerli eserlerini sergilediklerini söyledi.

Üniversitelerin topluma bilgi sunan, araştırma yapılan özellikle de güncel olaylara vurguda bulunan yerler olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çok değerli öğrencilerimizin değerli eserlerini gördük. Tiyatral bir gösteri ile Filistin'de olan zulümlere değerli öğrencilerimiz ortaya koymaya çalıştılar. Aynı şekilde sunmuş oldukları eserlerle umutlarımızın tükenmediğini bize göstermeye çalıştılar. Biz bu sergiyi gördükten sonra toplumumuzun bu duyarlılığını görünce genç arkadaşlarımızla geleceğe daha umutla bakmayı öğrendik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

135 eser sergileniyor

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir de sergide tiyatrodan resme, grafikten seramiğe, heykele ve fotoğrafa kadar her alanla ilgili çok sayıda sanat eserinin bulunduğunu aktardı.

Özellikle Filistin'in sesi olmak, insanlık duruşunu Filistin'e buradan duyurmak adına bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Aydemir, Gazze ve Erzurum temalı sergilerde toplamda 135 eseri bulunduğunu, bu eserlerin yaklaşık iki hafta boyunca sergileneceğini, ardından da şehrin farklı noktalarında ziyarete açılacağını duyurdu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Cinisli ise Gazze başta olmak üzere dünyada bir soykırım olduğunu ve insanların öldüğünü dile getirdi.

Hayatını kaybeden insanların katili ve izleri olduğunu ancak sahiplerinin olmadığının altını çizen Cinisli, "Sahipsiz izler içerisindeyiz. Herkes her şeyi konuşuyor ancak vahşet bitmiyor, bir vahşet var ve bu vahşet bitmiyor. Bitmeyen vahşetin içerisindeyiz. Bizler pahalı kıyafetlerimizle kutlamalar yaparken maalesef şu an şu dakika ben burada konuşurken bile bir yerde insanlar ölüyor ve vahşet devam ediyor. Bombalar yağmaya devam ediyor. Biraz da rahatsız etmek istedim bütün izleyenleri, katılımcıları." ifadelerini kullandı.

Öte yandan katılımcılar 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamındaki "Erzurum" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Gazze Sergisi Açıldı - Son Dakika

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