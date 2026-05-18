Erzurum'da Gazze'ye Yardım Saldırısı Protestosu

18.05.2026 21:32
İHH, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren filo üzerindeki saldırısını Erzurum'da protesto etti.

Erzurum'da, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

Lala Mustafa Paşa Camisi bahçesinde bir araya gelen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, Filistin için destek pankartları açtı.

Grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesi Teşkilat Başkanı Adem Macit, Gazze'de açlığı, soykırımı ve sistematik zulmü durdurmak, mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun İsrail rejiminin baskınına uğradığını söyledi.

Filonun sadece insani yardım taşıyan bir gemiden ibaret olmadığını belirten Macit, "Bu filo 39 ülkeden, farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşudur. Yapılan korsan müdahale İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi değildir." dedi.

Macit, bu saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi basta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal ettiğini, açıkça korsanlık ve terör niteliği taşıdığını ifade ederek, "En temel insani yardımların bile Gazze'ye girişini engelleyerek milyonlarca insani açlığa mahkum eden İsrail, simdi de o açlığın ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalışmaktadır. Aktivitsleri gözaltına alarak, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemezsiniz. Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek. Ama yanılıyorlar, Sumud Filosu'na yapılan her engelleme, Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir. Durmayacağız, geri adım atmayacağız. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edeceğiz." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası ceza mekanizmalarının harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Macit, şöyle konuştu:

"Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) basta olmak üzere, tüm kurumların İsrail'e net tavır almaya ve yaptırım uygulamaları gerektiğine inanıyoruz. Gemileri engelleseniz de, gözaltılarla korkutmaya çalışsanız da vicdan sahipleri Gazze'nin haklı davasından vazgeçmeyecek. Akdeniz, er ya da geç özgürlüğün denizi olacaktır. Gazze'de yaşanan insanlık dramı, açlık, sağlık krizi ve soykırım tüm dünyanın gözü önünde devam ederken, uluslararası kurumların ve dünya devletlerinin bu barbarlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi, işgalci İsrail rejiminin pervasızlığını artırmaktadır. Bu sessizlik, Gazze'deki zulmün devam etmesine ve insani yardım koridorlarına yönelik engellemelere kapı aralamaktadır. Uluslararası kuruluşlar ve dünya devletleri acizliğe son vermeli, uluslararası sularda vatandaşlarının kaçırılmasına karşı derhal somut adımlar atmalıdır."

Dernek üyeleri, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

