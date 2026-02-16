Erzurum'da Gençler için Bilgi Evleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum'da Gençler için Bilgi Evleri

Erzurum\'da Gençler için Bilgi Evleri
16.02.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediyesi, gençlere ders çalışma ve meslek edindirme imkanı sunan 30 'Bilgi Evi' kurdu.

Erzurum'da gençler, Büyükşehir Belediyesinin "Bilgi Evleri"nde kitaplarla çevrili bir ortamda hem derslerine odaklanıyor hem de geleceğe hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Bilgi Evleri", gençlerin ders çalışabileceği ve sınavlara hazırlanabileceği modern kütüphane ortamları sunuyor.

Kent genelinde 30 noktada hizmet veren "Bilgi Evleri"nde, öğrenciler, kitaplarla dolu zengin koleksiyonlardan yararlanabiliyor ve çeşitli meslek edindirme kurslarına katılabiliyor.

Her sabah gençlere ikram edilen sıcak simit ve poğaça, ders çalışma motivasyonunu artırırken, gün boyu hazır tutulan çay da yoğun tempoda destek oluyor.

Öğrenciler, "Bilgi Evleri"nde hem akademik gelişimlerini sürdürüyor hem de sosyal ortamda bir araya gelerek paylaşımda bulunabiliyor.

Akşam ders çalışanlar için çorba ikramı

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş, AA muhabirine, kentte 30 "Bilgi Evi"nde gençlere bu imkanları sunduklarını söyledi.

Şehrin her köşesinde olduklarını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Başkanımızın bir hedefi vardı. Gençlerimizi boşluktan çıkarıp, evde oturmaktan kurtararak buralarda hem meslek edindirme kurslarında meslek edinmelerini sağlamak hem kütüphanelerimizde bu çocukların günlük derslerini çalışmalarına yardımcı olmak hem de üniversiteye hazırlanmalarını sağlamak. Belediyemizin iştirak şirketinde unlu mamul üretim tesisimiz var. Her sabah oradan simit ve poğaçalarımız geliyor. Sabah 7.30'da dağıtım servisimiz başlıyor. Araçlarımız her birime simit ve poğaçaları götürüyor. Dağıtım yerlerinde gerçekleşen yoğunluğa göre dağıtım sayıları da değişebiliyor. Bunların da günlük istatistiğini tutuyoruz ve hiçbir eksik bırakmıyoruz."

Keleş, günde 1300-1700 arasında simit ve poğaça dağıttıklarını belirterek, yakın zamanda akşam ders çalışan öğrenciler için çorba ikramına da başlayacaklarını anlattı.

Öğrencilerden Alican Arık ise her gün 6-7 saatini kütüphanede geçirdiğini söyleyerek, "Evde kahvaltı yapmıyorum. Burada kahvaltı yapıyorum. Böylece daha erken geliyorum. Çok iyi oluyor." dedi.

Muhammed Emin Şenyurt ise ders çalışırken çay servisleri yapıldığından bahsederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bilgi Evleri, Erzurum, Güncel, Simit, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Gençler için Bilgi Evleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

12:07
TBMM’deki taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:50
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda İşte İmamoğlu’nun savunması
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:20:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Erzurum'da Gençler için Bilgi Evleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.