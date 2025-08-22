Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik 15-22 Ağustos tarihlerinde denetim yapıldı.
Denetimlerde 283 işletmeden analize dayalı yapılan çalışmalarda 15 numune alındı. Olumsuzluk tespit edilen 4 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.
Tüketicilerden "Alo 174 Gıda Hattına" gelen 14 ayrı başvurunun da değerlendirildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?