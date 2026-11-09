Erzurum'da göçmen kaçakçılığıyla mücadelede 5 zanlı tutuklandı, 51 göçmen yakalandı

Erzurum'da geçen ay yasa dışı yollarla yurda giren 51 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 zanlı da tutuklandı.

Ayrıca Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlere, 2 milyon 154 bin 291 lira ceza kesildi.