Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturmasında 10 Gözaltı

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erzurum'da yürütülen soruşturmada 10 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/7025 soruşturma sırası üzerinden resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde icra edilen derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları; dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analiziyle değerlendirilme işlemleri devam etmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde, soruşturmanın odak noktalarından birini teşkil eden, mağdur Gülistan Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğü; tıbbi muayene kayıtlarının kasıtlı ve profesyonel şekilde silinerek delillerin organize ve bilinçli bir biçimde karartıldığı iddialarına ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 (üç) doktor, 1 (bir) bilgi işlem uzmanı, 5 (beş) veri giriş ve kontrol işletmeni ile 1 (bir) hemşire olmak üzere toplam 10 (on) şüpheliye yönelik; Tunceli, Malatya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."