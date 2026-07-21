Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturmasında 10 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturmasında 10 Gözaltı

21.07.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erzurum'da yürütülen soruşturmada 10 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/7025 soruşturma sırası üzerinden resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde icra edilen derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları; dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analiziyle değerlendirilme işlemleri devam etmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde, soruşturmanın odak noktalarından birini teşkil eden, mağdur Gülistan Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğü; tıbbi muayene kayıtlarının kasıtlı ve profesyonel şekilde silinerek delillerin organize ve bilinçli bir biçimde karartıldığı iddialarına ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 (üç) doktor, 1 (bir) bilgi işlem uzmanı, 5 (beş) veri giriş ve kontrol işletmeni ile 1 (bir) hemşire olmak üzere toplam 10 (on) şüpheliye yönelik; Tunceli, Malatya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Kaynak: DHA

Gülistan Doku, 3. Sayfa, Erzurum, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturmasında 10 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
13:37
Özgür Özel grup toplantısında CHP’ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
13:24
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
13:17
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 14:30:43. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturmasında 10 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.