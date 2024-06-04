Erzurum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Gerçekleştirildi

Erzurum\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Gerçekleştirildi

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Tarihi Çifte Minareli Medrese'de gerçekleştirildi. Sergiye, Vali Mustafa Çitçi'nin eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve kursiyerler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, konuşmasında il genelinde açılan kurslara katılan kursiyer sayısını açıkladı ve gelecek yıllarda kursların daha da zenginleştirilerek devam edeceğini belirtti. Programda okçuluk ve halk oyunları gösterileri yapıldı ve sergilenen sanatsal çalışmalar, dokuma işleri, resimler ve ahşap boyamalar gibi birçok ürün incelendi.

04.06.2024 13:18
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Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Tarihi Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen yıl sonu sergisine, Vali Mustafa Çitçi'nin eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve kursiyerler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yaptığı konuşmada, il genelinde hayat boyu öğrenme kurslarının devam ettiğini belirterek, "20 ilçemizdeki halk eğitim mereklerimizde ve il merkezimizde yer alan Olgunlaşma Enstitüsünde 44 alanda 514 programda, 4 bin 911 kurs açılmış ve bu kurslara 2023-2024 eğitim öğretim yılında 46 bin 728 kadın, 28 bin 111 erkek olmak üzere toplam 74 bin 839 kursiyerimiz katılarak faydalanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Bizler beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi ilim tahsil etmeyi öğütleyen bir medeniyetin temsilcileri olarak inşallah bu hayat boyu öğrenme merkezlerimizde açılan kursların bir dahaki yıldan itibaren daha da zenginleştirerek devam ettireceğiz." diyen Yıldız, 1-7 Haziran'ın Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlandığını ve farkındalık için etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Yıldız'ın konuşmasının ardından alanda okçuluk ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Programa katılan protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikten sonra tarihi mekanda sergilenen sanatsal çalışmalar, dokuma işleri, resimler ve ahşap boyamalar gibi bir çok alanda yıl boyunca yapılan ürünleri inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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