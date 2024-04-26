Erzurum'da Hazineye Ait Arazi Kavgası Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da Hazineye Ait Arazi Kavgası Davası Devam Ediyor

Erzurum\'da Hazineye Ait Arazi Kavgası Davası Devam Ediyor

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, hazineye ait arazi kullanımı anlaşmazlığı nedeniyle komşu iki ailenin kavgası sonucunda bir kişinin öldüğü olayla ilgili 6 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alındı ve savcı cezalarını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleyerek ek savunmaların alınmasına karar verdi.

26.04.2024 11:35
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde, hazineye ait arazi kullanımı anlaşmazlığı nedeniyle komşu iki ailenin 17 Haziran 2022'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgasıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Yakup Bedir ve Mehmet Bedir ile katılanlar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Muhammed Furkan Durmaz ise duruşmaya bağlı bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu üzerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı.

Katılanlar vekili Adem Kaya, şikayetlerinin devam ettiğini, sanık Turan Durmaz'ın adli kontrol tedbirlerini yerine getirmediği dikkate alınarak tutuklu yargılanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Durmaz'ın, Necati Bedir'i "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mehmet Bedir'e karşı öldürme kastı ile hayati tehlike geçirecek şekilde bıçakla yaralamasından dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanıklar Mehmet Bedir, Muhsin Demir, Metin Bedir ve Yakup Demir hakkında, iki kişiyi "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, "hakaret" suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis ve "tehdit" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası istenen mütalaada, tutuklu sanık Muhammed Furkan Durmaz'ın ise 3 kişiye karşı eyleminden dolayı "kasten yaralamaya teşebbüs etmek" suçundan 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Muhammed Furkan Durmaz, mütalaaya karşı savunmasında, aleyhindeki hususları kabul etmeyerek, "Uzun süredir tutukluyum. Ailem ve ben hem maddi hem de manevi olarak mağdur durumdayız. Adaletinize sığınıyorum. Bir veya birden fazla adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Furkan Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına, katılan sanıklar Muhsin Bedir ve Metin Bedir'in ek savunmalarının alınması için bir sonraki celse hazır edilmesine ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının yapılması için duruşmayı erteledi.

Heyet ayrıca, katılanlar vekilinin sanık Turan Durmaz'ın tutuklanma talebini reddetti.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aziziye ilçesine bağlı Beypınarı Mahallesinde komşu olan Durmaz ve Bedir ailelerinin ikametlerinin arasında kalan hazineye ait arazinin kullanımı konusunda zaman zaman aralarında tartışma yaşadıkları, ancak olay günü tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, Necati Bedir'in Muhammed Furkan Durmaz tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, yine bir kısım müşteki şüphelilerin sopa ile darbedildiği ve hakaret ile tehdide uğradıklarına ilişkin şikayetleri bakımından soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, önce Necati Bedir, Muhsin Bedir'in, Turan Durmaz'ı darbetmeleri üzerine oğlu Muhammed Furkan Durmaz'ın yanlarına geldiği, dördünün birlikte kavgaya tutuştukları, daha sonra Mehmet, Yakup ve Metin Bedir'in de gelmesiyle ikinci kez kavga çıktığı anlatıldı.

İkinci kavgada Necati, Mehmet, Muhsin ve Yakup Bedir'in ellerindeki sopa, kürek gibi aletlerle Turan Durmaz'ı darbetmeye başladıkları ve Turan'ın eline geçirdiği sopayla karşılık vermeye çalıştığı ifade edildi. Olay yerine gitmesine izin verilmeyen Muhammed Furkan Durmaz'ın eline geçirdiği bıçakla ikametinin bahçesine ait tellerden atlayarak gidip Necati Bedir'i öldürdüğü, Mehmet Bedir'i ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı belirtildi.

Mehmet, Necati, Yakup, Muhsin ve Metin Bedir'in de ellerindeki cisimlerle Muhammet Furkan Durmaz'ı darbettikleri ve Necati Bedir'in ölmesi üzerine Durmaz ailesinin olay yerinden ayrıldığının anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, müşteki sanık Muhammed Furkan Durmaz'ın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından, müşteki sanıklar Muhsin Bedir ve Mehmet Bedir'in "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından, müşteki sanıklar Turan Durmaz ile Yakup Bedir'in "basit yaralama" suçundan, sanık Metin Bedir'in ise "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

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