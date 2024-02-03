Erzurum\'da Hekimler İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarını Protesto Etti

Erzurum'da görev yapan hekimler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sesiz yürüyüş"lerini 12. haftasında sürdürdü.
Tarihi Lalapaşa Cami önünde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla yoğun kar altında Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Dr. Bünyamin Yeşilyurt, 6 Şubat'taki depremlerinin birinci yılında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Yeşilyurt, tarihte emsali görülmemiş soykırım ve katliamları yapan İsrail ve destekçilerini lanetleyerek, "5-6 yaşında veya konuşmaya yeni başlayan çocukların 'bu hayattan yorulduk, ölüm bu hayattan daha merhametli' cümlelerine şahitlik ediyoruz. İşgalci siyonistlerin Filistin topraklarında işlediği suçlar büyüyerek devam ediyor. Terörist İsrail, yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı barbarca suçlar işlemeye devam ediyor." diye konuştu.
Gazze'de açlığın başladığına dikkat çeken Yeşilyurt, şöyle konuştu:
"İşgalci siyonistler Gazze'de, hayata dair hiçbir şey bırakmamak için şimdi de açlık silahını kullanıyor. Derme çatma çadırlarda donma riskiyle baş başa kalan çocuklara uzanmak, Gazze'nin çocukları için ses vermek istiyoruz. Ekmeğimizi bölüşmek, onları kışın soğuğundan korumak istiyoruz. Gazze'ye açılabilecek olan Refah Sınır Kapısı'nın açılması için kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Çünkü düşman kendi güçlerinden değil bizim dağınıklığımızdan istifade ediyor. Sağlık çalışanları olarak bir canı yaşatmak için saatlerimizi, günlerimizi vermekten geri durmuyoruz.Hekimler ve sağlık çalışanları olarak 12. haftasında toplandığımız yürüyüşümüzde görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz."
Grup, açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua ederek dağıldı.
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