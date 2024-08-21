Erzurum'da heyelan anı kamerada Büyük tehlike yaşayan mahalle sakinleri tedirgin - Son Dakika
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Erzurum'da heyelan anı kamerada Büyük tehlike yaşayan mahalle sakinleri tedirgin

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Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, heyelan nedeniyle büyük bir korku yaşıyor. Heyelan anları cep telefonlarıyla kaydedildi.

21.08.2024 15:58
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Erzurum'da heyelan anı kamerada

Büyük tehlike yaşayan mahalle sakinleri tedirgin

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, heyelan nedeniyle büyük bir korku yaşıyor.

Erzurum kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde sık sık yaşanan heyelan, vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor.

Tortum Şelalesi'ne çok yakın mesafede dere vadisinde bulunan 11 ev, toprak kayması yaşanan bölgede bulunduğu için büyük risk altında. Yaklaşık 50 nüfuslu mahallede geçtiğimiz gün yeni bir heyelan daha yaşandı. Toprağın kayarak sürüklendiği anlar mahalle sakinlerince cep telefonları ile kaydedildi.

Daha önce yaşanan heyelanlarda 4 ev ve tarım arazileri de zarar gördü. Ekili bazı arazilerin neredeyse yarısı yaşanan felaketlerde adeta yok oldu. Mahallede bulunan evlerin zeminleri de hasar görürken, bağlantı yolları kayarak tarumar oldu. Su şebekelerini de vuran heyelan, içme sularına da zarar verdi.

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Gökhan Ören, bölgede acil olarak önlem alınması gerektiğini belirtti.

Erzurum\'da heyelan anı kamerada Büyük tehlike yaşayan mahalle sakinleri tedirgin
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da heyelan anı kamerada Büyük tehlike yaşayan mahalle sakinleri tedirgin - Son Dakika

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