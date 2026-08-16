Erzurum'da Heyelan: Yol Temizleniyor
Yoğun yağış sonrası Erzurum-Bingöl yolunda heyelan meydana geldi, ekipler temizlik çalışmasına başladı.
Erzurum'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen küçük çaplı heyelan nedeniyle kara yolunda oluşan birikintiler ekiplerce temizlenmeye başlandı.
Kentte etkili olan sağanak sonrası Erzurum- Bingöl kara yolunun Çat ilçesine bağlı Çirişli Geçidi mevkisinde, küçük çaplı heyelan meydana geldi.
Yağışın etkisiyle tepelik alanlardan kayan taş ve toprak parçaları kara yolunda birikinti oluşturdu.
Bir süre sürücülerin geçmekte zorlandığı yolda, Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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