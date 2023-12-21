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Erzurum'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Erzurum'da hırsızlık suçundan aranan Hikmet E., polis ekipleri tarafından yakalandı. Üst aramasında suçlu olduğu belirlenen zanlı, gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Erzurum\'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
21.12.2023 - 16:54,
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Erzurum'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Rabia Ana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Hikmet E'yi durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan üst aramasının ardından şüphelinin, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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