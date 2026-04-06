Erzurum'da il protokolü ve futbolcular, öğrencilerle sahaya çıktı

06.04.2026 23:06
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası"nın Erzurum'daki ilk maçında, il protokolü ve Erzurumsporlu futbolcular ile lise öğrencileri karşılaştı.

TÜGVA tarafından lise öğrencilerinin bir araya gelerek hem sportif faaliyetlerde bulunmaları hem de sosyal bağlarını güçlendirmeleri amacıyla düzenlenen "GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası", Erzurum'da İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen lansman maçıyla başlatıldı.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakaya, Vali Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, Erzurumsporlu futbolcular Eren Tozlu, Mustafa Yumlu, Baiye ve Orhan Ovacıklı, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Müsabaka öncesi takımlar, "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek" pankartıyla sahaya çıktı. Renkli anlara sahne olan maçın ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Baruş, yaptığı açıklamada, TÜGVA'nın gerçekleşecek müsabakaları "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek Sezonu" olarak ilan ettiklerini anımsatarak, "Gençlik müsabakalarının başlangıcı kapsamında Erzurum'da, Palandöken Dağı'nın eteklerinde gençlerimizle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı sezon vesilesiyle aziz şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyorum." dedi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Baruş, şunları kaydetti:

"Bugün bizler de tecrübeliler olarak, futbolu profesyonel anlamda bırakmış olsak da sporun bir ucundan tutmaya devam ederek sahada yer aldık. Erzurumsporlu futbolcularımızla birlikte mücadele etme fırsatı bulduk. Elimizden gelen gayreti gösterdik ancak yaş ilerledikçe gençlerin enerjisine yetişmenin kolay olmadığını da bir kez daha görmüş olduk. Spor, gençlerimiz için son derece önemli bir alandır. Fiziksel olarak diri kalmalarının yanı sıra boş vakitlerini verimli değerlendirmeleri açısından da büyük bir fırsattır. Hepinizin bildiği gibi, insan kendisini faydalı işlerle meşgul etmediğinde farklı ve yanlış yönelimlere açık hale gelebilir. Bu nedenle gençlerimizin sporla iç içe olmaları büyük önem taşımaktadır."

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç ise gençlerin gelişimi için bu tür etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
