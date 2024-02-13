Erzurum'da jandarma tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 20 kişi yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da jandarma tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 20 kişi yakalandı

Erzurum\'da jandarma tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 20 kişi yakalandı

Erzurum'da, 9 Şubat'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamaları sonucunda, aranması bulunan 20 kişi jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler de yer alıyor.

13.02.2024 18:29
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Erzurum'da, jandarma tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 20 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 9 Şubat'ta asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

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