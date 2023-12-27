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Erzurum'da Kaçak Avlananlara Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Erzurum'da Kaçak Avlananlara Yüksek Cezalar

Erzurum'da koruma altındaki yaban keçisini kaçak avlayan 6 kişiye 347 bin 754 lira ceza kesildi. Avcıların silahlarına da el konuldu.

Erzurum\'da Kaçak Avlananlara Yüksek Cezalar
27.12.2023 - 10:31,  Güncelleme: 10:35
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Erzurum'da kaçak avladıkları koruma altındaki yaban keçisini yerken yakalanan 6 kişiye 347 bin 754 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri ile fahri av müfettişlerinin katkılarıyla sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, koruma altındaki avlanması yasak olan yaban keçisi avcılığına yönelik denetim yapan ekipler, ihbar üzerine gittikleri Oltu ilçesindeki bir kulübe önünde yaban keçisine ait deri ve kafa parçaları buldu.

Kulübeye giren ekipler, 6 avcıyı avladıkları yaban keçisini yerken buldu.

Ekipler, 347 bin 754 lira ceza kesilen avcıların silahlarına da el koydu.

Yaban hayatını korumak için sahada aktif görev yapan DKMP Erzurum Şube Müdürlüğü, vatandaşların yasa dışı ve usulsüz kaçak avlananları ihbar etmesini istedi.

Kaynak: AA
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