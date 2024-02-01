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Erzurum'un Oltu ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 250 bin boş, 100 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 250 bin boş, 100 bin dolu makaron ele geçirildi

Erzurum\'un Oltu ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 250 bin boş, 100 bin dolu makaron ele geçirildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 250 bin boş makaron, 100 bin dolu makaron, 150 kilo tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, elektronik sigara dolum makinası, terazi ve diğer kaçakçılık malzemeleri de bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam edecek.

01.02.2024 19:41  Güncelleme: 19:50
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Erzurum'un Oltu ilçesinde 250 bin boş, 100 bin dolu makaron, 150 kilo tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, kent genelinde kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, elektronik sigara dolum makinası, terazi, 2 manuel yaylı sistem sigara dolum makinası, 50 küçük sigara doldurma aparatı, 100 bin dolu makaron, 250 bin boş makaron, 50 kilogram nargile tütünü, 500 likit filtre, 150 kilogram kıyılmış tütün, 100 kesilmiş bandrol, 80 puro, 50 bin filtre ve 20 bin sigara paketlemede kullanılan poşet ele geçirildi.

Açıklamada, ekiplerin vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'un Oltu ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 250 bin boş, 100 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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