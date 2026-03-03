Erzurum'da Kar Mücadelesi: 1134 Mahallenin Yolu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Kar Mücadelesi: 1134 Mahallenin Yolu Açıldı

03.03.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından kapanan 1134 mahallenin yolu, ekiplerin 3 günlük çalışmasıyla açıldı.

ERZURUM'da şubat ayının son günlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolları kapanan 1167 mahalleden 1134'ünün yolu, ekiplerin 3 günlük yoğun mesaileri sonucu açıldı.

Erzurum, 24 Şubat 2004'te yağan ve kalınlığı 110 santimetre olan kardan sonra tarihinin en fazla ikinci yağışını 27 Şubat'ta gördü. Kent merkezine bir günde yağan karın yüksekliği 60 santimetre olarak ölçüldü. Kırsal kesim ve rakımı yüksek yerlerde 1 metreyi de geçen kar yüzünden 1167 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Türkiye'nin coğrafi açıdan en büyük dördüncü ili olan Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleriyle kent merkezinde tonlarca karı toplayarak il dışına taşırken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bin 200 personel ve 400 araçla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkisini kaybettiği 28 Şubat'ta karla mücadeleye başlayan ekipler, yaklaşık 3 gün süren geceli gündüzlü çalışmanın ardından 1134 kırsal mahallenin yolunu açtı. Yer yer iş makinelerinin boyunu geçen karı temizleyen ekipler, kalan 33 köyün yolunu açmak için çalışmasını sürdürüyor.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kar Mücadelesi: 1134 Mahallenin Yolu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:20:37. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kar Mücadelesi: 1134 Mahallenin Yolu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.