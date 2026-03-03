Erzurum'da Kar Mücadelesi: 1134 Mahallenin Yolu Açıldı

ERZURUM'da şubat ayının son günlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolları kapanan 1167 mahalleden 1134'ünün yolu, ekiplerin 3 günlük yoğun mesaileri sonucu açıldı.

Erzurum, 24 Şubat 2004'te yağan ve kalınlığı 110 santimetre olan kardan sonra tarihinin en fazla ikinci yağışını 27 Şubat'ta gördü. Kent merkezine bir günde yağan karın yüksekliği 60 santimetre olarak ölçüldü. Kırsal kesim ve rakımı yüksek yerlerde 1 metreyi de geçen kar yüzünden 1167 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Türkiye'nin coğrafi açıdan en büyük dördüncü ili olan Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleriyle kent merkezinde tonlarca karı toplayarak il dışına taşırken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bin 200 personel ve 400 araçla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkisini kaybettiği 28 Şubat'ta karla mücadeleye başlayan ekipler, yaklaşık 3 gün süren geceli gündüzlü çalışmanın ardından 1134 kırsal mahallenin yolunu açtı. Yer yer iş makinelerinin boyunu geçen karı temizleyen ekipler, kalan 33 köyün yolunu açmak için çalışmasını sürdürüyor.

Haber-Kamera: ERZURUM,