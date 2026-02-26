Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Erzurum\'da Kar Yağışı Etkili Oldu
26.02.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 20 cm kar yağdı, 815 kırsal mahalle yolu kapandı. Temizlik çalışmaları sürüyor.

ERZURUM, gece saatlerinden itibaren etkili olan kara teslim oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, 815 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan kar yağışı, Erzurum'da gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerine kadar etkisini devam ettiren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştı. İl genelinde 815 kırsal mahallenin yolu, ulaşıma kapandı.

KAR ALTINDAKİ KENT DRON KAMERASINDA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için karla mücadelesini sürdürüyor. Kar yağışının etkisini aralıklarla devam ettirdiği kent merkezinde de büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı. Diğer yandan kar altındaki Erzurum dron kamerasıyla görüntülendi. Özellikle Yakutiye ve Çifte Minareli Medrese ile kent merkezini kaplayan beyaz örtü, güzel görüntüler oluşturdu.

KARS, BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Bu arada Kars'ta da kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:06
Ev sahipleri dikkat Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:03:28. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.