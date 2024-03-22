Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor, 147 köy yolu ulaşıma kapalı
ERZURUM - Erzurum'da bir haftadır zaman zaman etkili olan kar yağışı dün geceden beridir yoğun bir şekilde devam ediyor.
Sabah saatlerinde güne başlayan Erzurum yine kar örtüsü ile karşılaştı. Kent merkezi başta olmak üzere il genelinde kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzurum'a bağlı 147 köy yolu halen ulaşıma kapalı ve ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.
Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre; bölge genelinde havanın kar yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışlı Erzincan ve çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı: mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.
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