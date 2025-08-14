Erzurum'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

ERZURUM'da otomobil, arıza nedeniyle sürücüsünün yol kenarında park ettiği demir yüklü TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Burak Kayacı (18) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Erzurum- Çat kara yolu Tuzcu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erzurum yönüne giden Burak Kayacı'nın kullandığı 07 BEH 713 plakalı otomobil, arıza nedeniyle sürücüsünün yol kenarına park ettiği 31 ANG 219 plakalı demir yüklü TIR'ın arkadan çarptı. Otomobil TIR'ın altına girerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye erlerinin demir makasıyla kestiği otomobilin sürücü koltuğundaki Kayacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Burak Kayacı'nın cenazesi, ambulansla hastane morguna gönderildi.Trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, çağırılan vinçe bağlanan TIR'ın dorsesi havaya kaldırılarak otomobil çıkarıldı. Ekipler, hurda yığınına dönen otomobilde başka birilerinin olup olmadığını tespit etmek için inceleme yaptı. İncelemede araçta başka birinin olmadığı anlaşıldı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.